نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة خباش.

وبحسب مركز الأرصاد، تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

استمرار الأمطار الرعدية

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.