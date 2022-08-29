أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشان تعرض منطقة الحدود الشمالية لـ أتربة مثارة، ورياح نشطة، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ويتأثر بالتنبيه المذكور كل من: العويقلية، وعرعر.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.



كما نبه المركز إلى تأثر منطقة تبوك إلى أتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ويتأثر بالظواهر المذكورة كل من: المعظم، وتبوك، وتيماء.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

أعلى درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل مدينة حفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين في المملكة عند 45 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.