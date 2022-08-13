أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى استمرار حالة الأتربة المثارة، ونشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى تأثر كل من: الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر بالتنبيهات المذكورة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

كما نبه المركز من أتربة مثارة على: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من صباح اليوم السبت.

وتتأثر بالأتربة المثارة، والرياح النشطة، وتدني مستويات الرؤية الأفقية؛ كل من: الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف.

كما تستمر الظواهر المذكورة على مدن الرياض حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وفي السياق نفسه؛ نبه المركز إلى تعرض كل من: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء، للظواهر الجوية نفسها؛ والتي تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم.