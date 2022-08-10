أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران إلى رياح نشطة، وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الخرير، وخباش، وخرورة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

كما نبه المركز إلى تأثر كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ونجران، ويدمة إلى رياح نشطة، وأتربة مثارة، يؤديان إلى تدمي مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى استمرار التنبيه بالظواهر المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

يذكر أن منطقة الرياض تشهد حاليَا، استمرار موجة من الغبار المثار حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.

استمرار موجة الغبار

ووثق مقطع فيديو لقناة “الإخبارية”، لقطات ترصد موجة الغبار والأتربة المثارة بشوارع العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها.

يأتي ذلك بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء.

أتربة مثارة ونشاط للرياح

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة، اليوم الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحًا، حيث تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل المدن والمحافظات المتأثرة كلاً من الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات، الحريق، الخرج، العاصمة الرياض، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، وضرما.