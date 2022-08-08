أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى رياح نشطة وسحب رعدية؛ قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الدوادمي، والرين، والقويعية، والعفيف، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

أتربة مثارة

كما تتأثر كل من: الخرج، والرحيق، والدلم، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ومرات، لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، ما يسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه؛ تتعرض كل من الدرعية، والمزاحمية، وضرما، والعاصمة الرياض إلى أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، ما يسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه على المدن المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.







توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان, كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية, ولا زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.