قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم الأحد، إن ملء خزان سد النهضة، الذي أثار خلافاً بين بلاده ومصر والسودان، بات حقيقة ماثلة.

وأضاف في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية الإثيوبية على فيسبوك: “على الرغم من جميع أنواع الضغوط البشرية، فإن ملء خزان سد النهضة صار حقيقة ماثلة وشاهداً على روح الوحدة والتعاون بين الإثيوبيين”.

رسالة لدولتي المصب

وفي السياق نفسه؛ وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى دولتي المصب السودان ومصر، قال خلالها: “المفاوضات السلمية والمناقشات الحقيقية بشأن سد النهضة ستؤتي ثمارها أكثر من أي بديل آخر”.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت يوم الجمعة رسمياً، إكمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب، مضيفةً أنه تم تمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.

وأكدت الحكومة الإثيوبية فتح المياه عبر الممر الأوسط للسد، إعلانًا لاكتمال الملء الثالث.

اكتمال سد النهضة

وفي أول تعليق له قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه بعد اكتمال الملء الثالث للسد سنبيع الكهرباء لدول الجوار.

وأضاف أن اكتمال عملية بناء السد ستحقق فوائد اقتصادية لمصر والسودان أيضًا.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي القول إن النيل هبة لمصر والسودان وإثيوبيا ويجب الاستفادة منه جميعًا.

وكان أحمد قال خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من السد أمس، إن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نية بلاده لإلحاق ضرر بهما.