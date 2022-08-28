أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الافتتاحية في دوري روشن السعودي.

🌟 موسى ماريغا

🌟 لياندر تاوامبا

🌟 عبد الفتاح آدم 👏 اختيارات الفريق الفني في #دوري_روشن_السعودي لأفضل 3 أهداف في الجولة الأولى ⚽️#الدوري_يحييك pic.twitter.com/8HQkcEfcuM — دوري روشن السعودي (@SPL) August 28, 2022

أجمل 3 أهداف في الجولة الافتتاحية:

واختارت اللجنة الفنية هدف مهاجم الهلال، المالي موسى ماريغا في شباك نظيره الخليج، في المباراة التي انتهت بفوز الأزرق بهدفين دون رد، حيث تمكن من المرور بالكرة من منتصف الملعب وسددها بقوة ليهز الشباك.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا في المباراة التي انتهت بفوز سكري القصيم بهدفين نظيفين.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، عبدالفتاح آدم في شباك الرائد، ليُساهم في تحويل تأخر فريقه إلى فوز بثنائية.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الأولى، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، أبها، النصر وضمك.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بدون رصيد، يليه كل من؛ الاتفاق، الفيحاء، الوحدة، الفتح، الخليج، الباطن والعدالة.