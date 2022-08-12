حذر استشاري الأمراض الجلدية الدكتور فهد السديري من أجهزة “التسمير”، مؤكدًا أنها أكثر خطورة من أشعة الشمس.

فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د. فهد السديري: أجهزة "التسمير" أكثر خطورة من أشعة الشمس وتزيد نسبة الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة الجلد 3 أضعاف #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/L2gFQxRouj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2022

مخاطر كبيرة:

وتابع السديري في تصريحات إلى الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أجهزة التسمير تزيد نسبة الإصابة بسرطان الجلد وشيخوخة الجلد 3 أضعاف، مؤكدًا كذلك أن التعرض لأشعة الشمس بهدف التسمير يسبب سرطان الجلد لكن بشرتنا أقل عرضة للإصابة من الأوروبيين.

متعة لحظية:

وأضاف الاستشاري أن التسمير متعة لحظية ولكنها تضر الجلد، ولهذا حذرت منها العديد من المراكز الطبية العلمية، مشيرًا إلى أن كريم التسمير جيد إلى حد ما ولكن به مواد فعالة إن زادت نسبتها فقد تسبب مشكلة في الجلد.