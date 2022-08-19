أكدت نجلاء الدوسري أخصائية الأمراض الجلدية، أن غير المتخصصين يقومون بخلط منتجات طبية مع غير طبية دون أي أبحاث ودراسات.

#من_السعودية | د.نجلاء الدوسري: ادعاءات استخدام "المسك" والنكهات العطرية.. قد تؤدي لحساسية في الجلد وتصبغات قد يصعب علاجها لاحقًا. #قناة_السعودية pic.twitter.com/wNqJEzchcF — قناة السعودية (@saudiatv) August 19, 2022

علاج البهاق:

وتابعت الدوسري في تصريحات إلى قناة السعودية، اليوم الجمعة، أن علاج البهاق الأكثر تعرضًا للتلاعب، فالنتائج المؤقتة قد تولد مشاكل كبيرة للبشرة.

وأضافت أن “التبييض السريع” ادعاءات كاذبة نتائجها عوارض جانبية بسبب استخدام مادة “الكورتيزون” المضاف للخلطة ولها تبعات خطرة.

#من_السعودية | د.نجلاء الدوسري: غير المتخصصين يقومون بخلط منتجات طبية مع غير طبية دون أي أبحاث ودراسات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YScE0RJbg9 — قناة السعودية (@saudiatv) August 19, 2022

نكهات عطرية:

ولفتت أخصائية الجلدية، إلى أن ادعاءات استخدام المسك والنكهات العطرية قد تؤدي لحساسية في الجلد وتصبغات قد يصعب علاجها لاحقًا، كما نصحت الجميع بالحصول على المعلومات من المختصين، لكي نحمي أنفسنا من تجار التجارب والخلطات.