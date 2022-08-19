تُغادر بعثة أخضر الناشئين، اليوم الجمعة، إلى مدينة وهران الجزائرية، للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا.

أخضر الناشئين يسافر إلى الجزائر

وخاض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي معسكرًا في الطائف لمدة أسبوعين، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على لقب كأس العرب للناشئين.

وضمت قائمة أخضر الناشئين في البطولة كلًا من؛ محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش وفرحة الشمراني.

كما يتواجد في قائمة المنتخب السعودي للناشئين كل من؛ محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز زيد، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عماراليهيبي، قاسم سلطان، نواف البشري، طلال حاجي، فارس يوسف وأصيل عبدالله.

المنتخب السعودي في كأس العرب للناشئين

ويتواجد أخضر الناشئين في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر، سوريا ولبنان، وتُقام منافسات بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.