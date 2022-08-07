انتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد برايتون بتأخر مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الأول بشكل سيئ للغاية، حيث فقد برونو فيرنانديز لاعب اليونايتد الكرة 7 مرات كأكثر لاعب فقدانًا للكرة بالشوط الأول.

شوط سلبي لـ مان يونايتد ضد برايتون

ونجح برايتون في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الألماني باسكال جروز في الدقيقة الثلاثين.

وفي ظل سعي اليونايتد لإحراز هدف التعادل، تمكن برايتون من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب باسكال جروز في الدقيقة الـ40 وسط خطأ دفاعي من اللاعبين هاري ماجواير ولوك شو.

يذكر أن مباراة مان يونايتد ضد برايتون تُقام على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.