أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب التسجيل لطلبات التوظيف المباشر للعام 2022/ 2023م- عبر نظام التوظيف الجديد- لمساري: (حديثي التخرج، وذوي الخبرة)، وذلك لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات- وفقًا للتفاصيل التالية:

1- المرشحون حديثو التخرج:

المؤهلات والخبرات:



– درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.

– لا يشترط الخبرة السابقة أو خبرة 3 سنوات كحد أقصى.

التخصصات المطلوبة:

1- الهندسة.

(هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق).

2- الكمبيوتر وعلوم التقنية.

(هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).

3- الأعمال التجارية. (نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد).

4- القانون. (القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات).

5- العلوم.

(الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء).

6- الفنون والآداب.

(تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات).

7- جميع التخصصات الأخرى التي لم يتم ذكرها.

شروط التقديم:



1- سعودي الجنسية (رجال / نساء).

2- درجة البكالوريوس في أيٍّ من التخصصات المذكورة أعلاه.

3- لا يشترط الخبرة (0- 3) سنوات.

4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2 من 4) أو (3 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات (الهندسة، الحاسب، تقنية المعلومات، العلوم، وغيرها).

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2,5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم للتخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها).

6- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

7- يجب التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).