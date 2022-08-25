ارتفع صافي أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 3.61% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 427.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 412.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022

وقالت المملكة القابضة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في دخل التوزيعات وكذلك إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وأضافت:”على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وأيضا انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الأعباء المالية وانخفاض مكاسب استثمارات من خلال الربح والخسارة وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل”.