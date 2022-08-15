في مشهد مملوء بالأمل والمثابرة، نجحت سيدة أردنية في تحقيق حلمها بتخرجها وتخرج ابنها في اليوم نفسه، بعد انقطاعها عن الدراسة وهي بعمر 15 عاماً.

أنجبت السيدة سميرة نصيرات، 6 أبناء، بعد تجربة مع الزواج المبكر انقطعت على إثرها عن الدراسة والتعليم وهي بعمر 15 عاماً.

واستأنفت نصيرات مسيرة تعليمها بالالتحاق مع ابنها بجامعة اليرموك ليتخرجا معًا في نفس اليوم، بتخصص ماجستير إدارة تربوية.

رحلة العودة للتعليم

وقالت إنها درست مع ابنها نفس التخصص ونفس المواد والتقيا في عدد من المحاضرات مع بعضهما البعض، وكانت الحياة الجامعية جميلة جدا، حيث كانت تنافس ابنها في الحصول على معدل أعلى.

كما أكد ابنها معاذ الدعجة في تصريحات لموقع سكاي نيوز بالعربية، أن دراسته مع أمه كانت منذ إخفاقه في الثانوية العامة، حيث أرادت والدته تشجيعه، وإثبات أن النجاح في الثانوية العامة أمر هين، حيث تقدما للامتحان معاً ونجحا وتفوقت والدته ودخلا الجامعة.