يبدو أن مهاجم غوياس البرازيلي، بيدرو راؤول أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يسعى لتعويض رحيل السومة

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تسعى لضم المهاجم البرازيلي بيدرو راؤول في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل السوري عمر السومة الذي انضم إلى العربي القطري.

أبرز أرقام بيدرو راؤول

ويلعب النجم البرازيلي بيدرو راؤول صاحب الـ25 عامًا في مركز المهاجم الصريح، وتصل قيمته السوقية إلى مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع الانتقالات العالمي “ترانسفير ماركت”.

وشارك بيدرو راؤول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غوياس البرازيلي في 43 مباراة بجميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 22 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 20 مرة، وصنع هدفين.

ولاقت صفقة بيدرو المحتملة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أعربوا عن تمنياتهم بانضمامه إلى الأهلي والسير على خُطى عمر السومة، وتداولوا بعض أهدافه وأشادوا بمستواه.

وكان عمر السومة قد رحل عن صفوف الأهلي معارًا إلى العربي القطري لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).