تأمل جماهير النصر في تألق عبدالرحمن غريب بقميص العالمي خلال الفترة المقبلة، بعدما خطف الأنظار مع الأهلي في الموسم الرياضي الماضي.

غريب نصراوي رسميًّا:

وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بالأمس عن تعاقده رسميًّا مع عبدالرحمن غريب لمدة 4 مواسم، وتمنى له التوفيق في مشواره مع العالمي بالموسم الجديد.

وجاءت رغبة غريب في الرحيل عن الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث يسعى للمشاركة بدوري المحترفين؛ لضمان المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

أبرز أرقام عبدالرحمن غريب الموسم الماضي:

وظهر عبدالرحمن غريب بشكل مميز سواء مع المنتخب السعودي الأول أو النادي الأهلي خلال منافسات الموسم الماضي، ليكون هدفًا رئيسيًّا للأندية الكبرى، قبل أن ينجح النصر في حسم الصفقة، الأمر الذي أسعد جماهيره.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام غريب مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولفتت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالرحمن غريب قام بـ46 تسديدة، ولعب 49 عرضية ناجحة، وصنع 78 فرصة، ولديه 44 مراوغة ناجحة، وربح 3.8 التحامًا بكل لقاء.