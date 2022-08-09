أبدى مسؤولو نادي التعاون تمسكهم باستمرار النجم المصري مصطفى فتحي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد، رغم فشله في الانضمام للمعسكر المقام في هولندا حاليًا.

تفاصيل الأزمة

وأكدت تقارير أن مصطفى فتحي فشل في مغادرة مصر؛ والالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بسبب الخدمة العسكرية، وسط أنباء بإمكانية انضمامه إلى الأهلي أو العودة إلى الزمالك.

وأكد عضو الشرف بنادي التعاون، محمد السراح رفض الإدارة لرحيل فتحي حتى إن كان للأهلي أو الزمالك، وتتمسك باستمراره بالموسم الجديد، نظرًا لإمكانياته الهائلة، مشددًا على محاولة إنهاء إجراءات سفره خلال الساعات المقبلة.

مصطفى فتحي يتألق مع التعاون

وانضم مصطفى فتحي صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف التعاون في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وخاض فتحي 12 مباراة مع التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين، ولعب لقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواجهتين في دوري أبطال آسيا، وصنع 4 أهداف.

وتأمل إدارة نادي التعاون في حل أزمة مصطفى فتحي، والالتحاق بمعسكر الفريق، خاصة أنه من الركائز الأساسية، وشكل ثنائيًا مميزًا مع المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، وتطمح في مواصلة تألقهما بالموسم الجديد.