أعلن نادي الاتحاد مساء أمس الأحد عن تعاقده مع الأنجولي هيلدر كوستا لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وانضم كوستا لمدة موسم قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة يورك شاير البريطانية بوست أن مستوى كوستا تراجع بالفترة الأخيرة بسبب كثرة الإعارات.

أرقام ضعيفة لـ هيلدر كوستا

الصحيفة أشارت إلى أن مسيرة كوستا لم تكن منتظمة في أغلب سنواتها، كما توقعت أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للأنجولي في الملاعب الإنجليزية، حيث سيوقع على عقد دائم مع النادي السعودي، ولن يتمكن من العودة مجددًا أبدًا.

وأكدت أن أرقام اللاعب الأنجولي الضعيفة في الموسم الماضي، حين شارك مع فالنسيا الإسباني معارًا من ليدز يونايتد، وفشل في تسجيل أي هدف على الرغم من مشاركته في 28 مناسبة بقميص الخفافيش.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مدرب ليدز يونايتد، الأمريكي جيسي مارش رحب برحيل هيلدر كوستا لعدم اقتناعه بمستواه الفني.