يبدو أن أزمة النصف مليون ريال قد تؤثر سلبًا على نادي النصر وذلك بعد إعلانه أمس الأحد عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

تفاصيل أزمة النصر مع الخليج بسبب صفقة لاجامي

القصة تكمن في تعاقد أصفر الرياض مع اللاعب علي لاجامي من صفوف نادي الفتح في عام 2020، وكان اللاعب من الأساس بدأ مسيرته في نادي الخليج خلال الفترة من 2015 إلى 2018.

غرفة فض المنازعات أصدرت حكمًا لمصلحة نادي الخليج بمبلغ نصف مليون ريال وهو مبلغ المساهمة التضامنية بعد انتقال علي لاجامي إلى النصر العام قبل الماضي، ولم يدفع أصفر الرياض هذا المبلغ لنادي الخليج.

وكشف الناقد الرياضي فهد السبيعي عبر حسابه في “تويتر” أن نادي الخليج تقدم باحتجاج حول كيفية حصول أصفر الرياض على شهادة الكفاءة المالية ولم يدفع 500 ألف ريال مستحقاته في صفقة لاجامي.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق أن آخر مهلة ممنوحة للأندية من أجل دفع الديون وتسديد المستحقات كانت حتى مساء أمس 21 أغسطس.

يذكر أن علي لاجامي كان انضم إلى نادي النصر حتى عام 2025 قادمًا من الفتح.

ويفتتح العالمي موسمه بمواجهة نادي الوحدة السبت المقبل في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.