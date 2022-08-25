أعلنت شعبة البن التابعة للغرفة التجارية في مصر، عن وجود نقص كبير في مخزون القهوة، لافتة إلى أن الموجود من البن يكفي مدة “لا تتجاوز شهرًا واحدًا”.

طقس البرازيل السبب

وكشف رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، حسن فوزي، السبب في ذلك، موضحًا أن “الصقيع الذي حدث في البرازيل نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، وأتلف أكثر من 25 بالمئة من المحصول تسبب في قلة المعروض”.

وأكد فوزي أن “البرازيل هي الدولة الأولى والأكبر عالميا في إنتاج البن، ومع قلة المعروض سيحدث ارتفاع بالتبعية في الأسعار، بعد اللجوء لعدد من الدول الأخرى التي تقوم بإنتاجه”.

مصر تستورد 100% من المحصول

وأوضح أن مصر “تستورد 100 بالمئة من المحصول، لعدم ملاءمة مناخها لإنتاجه، حيث يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية”.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر البن في مصر له عدة أسباب، من بينها نقص المحصول العالمي وتأخر خروج البضاعة الموجودة في الموانئ، وارتفاع أسعار الغرامات والأرضيات التي يتحملها المستوردون”.

وتشير الأرقام الصادرة عن شعبة البن المصرية، إلى أن أسعار البن ارتفعت الضعف خلال النصف الثاني من العام الماضي، بعد ارتفاعها 8 مرات متتالية، وذلك بسبب تأثير الطقس على الإنتاج، وارتفاع تكلفة الشحن من ألفي دولار للحاوية إلى 10 آلاف دولار.