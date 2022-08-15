يبدو أن حامد البلوي قد يواجه أزمة بعد رحيله عن منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد وذلك خلال الفترة المقبلة.

حامد البلوي يودع جماهير الاتحاد

وكان البلوي المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد قال عبر “تويتر” بعد إيقافه لمدة 6 أشهر صباح أمس الأحد: “مع نهاية المعسكر التحضيري للفريق أكون قد أنهيت مهمتي، أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي أنمار الحائلي وكافة الأعضاء والشكر موصولين للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين كذلك على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها على إسعاد جماهير العميد”.

لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت يوم 2 أغسطس الجاري إيقاف البلوي وتغريمه 300 ألف ريال بسبب تورطه في قضية التسجيلات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي حال عدم الاستئناف فإن حامد البلوي مُلزم بدفع الغرامة على نفقته الخاصة ولن يدفعها له نادي الاتحاد كونه ليس على ذمة النادي حاليًا.

كما أن الاتحاد سيدفع فقط 800 ألف ريال بواقع 300 ألف ريال على حمدالله وهو على ذمة الاتحاد، ونصف مليون ريال غرامة على النادي بعد توقيعه مع اللاعب المغربي وتُوجد مشاكل بينه وبين نادي النصر.