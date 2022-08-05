أوضحت عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض نوف بنت إبراهيم بن سعيدان أسباب ارتفاع أسعار العقارات بشمال العاصمة الرياض.

سعر العقار:

وتابعت في حوارها إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن سعر العقار يتماشى مع النمو الاقتصادي لأي بلد في العالم.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات:

ولفتت إلى أن هناك نهضة اقتصادية كبيرة في المملكة، وفي الرياض بصفة خاصة؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن هناك محفزات كثيرة لارتفاع سعر العقار، ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الأراضي نفسها، وشح الأراضي، جراء عمليات نزع الأراضي.