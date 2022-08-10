استعرضت الأخصائية الاجتماعية نورة السليمان، بعض الأسباب التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى حب لفت انتباه الآخرين.

أسباب وراثية أو بيئية:

وقالت السليمان خلال حوارها إلى قناة السعودية، اليوم الأربعاء، إن هذه الأسباب قد تكون وراثية من خلال الأب والأم، أو بيئية لتعويض نقص الحنان خلال مرحلة التنشئة، أو نفسية كمخرج من الصعوبات المختلفة.

أساليب لفت الانتباه:

ولفتت إلى أن هناك أساليب يتبعها هؤلاء الأشخاص من أجل لفت انتباه الآخرين، ومنها التنمر على أحد الأفراد، وإضحاك أفراد المجموعة عليه، حيث إن المصابين بحب لفت الانتباه يتسمون بالأنانية أكثر منهم اجتماعيين، بسبب حبهم لتوجيه الأنظار إليهم وحدهم والسيطرة على مجريات الحديث.