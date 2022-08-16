أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

العملات اليوم:

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.15.

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.82.

اليوان الصيني 6.78.

الذهب اليوم:

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1791.2 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 20.12 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 931.4 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2145.9 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 92.83 دولارًا أمريكياً.

ايمكس خفيف 87.12 دولارًا.

نفط الغاز 1008.25 دولارات.

الغاز الطبيعي 9.22 دولارات.

غاز البروبان 5284 دولارًا.