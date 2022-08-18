سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 1.5%، بعدما بلغت أدنى مستوى في ستة أشهر يوم أمس الأربعاء.

ووفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبط مخزون الخام في الولايات المتحدة 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/آب إلى 425 مليون برميل.

وقد فاق قدر الهبوط، توقعات بعض المحللين المحليين الذين صرحوا لوكالة رويترز باحتمالية بلوغ الانخفاض 275 ألف برميل.

خام برنت

وقد أنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.42%، لتسجل عند التسوية 93.65 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق في الجلسة، دفعت مخاوف الركود خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط عند 91.51 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار، أو 1.8%، لتبلغ عند التسوية 88.11 دولار للبرميل.

صادرات الخام الأمريكي

وفيما يتعلق بصادرات الخام الأميركية فقد قفزت إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى مسجل، بينما يجري تداول الخام الأميركي بخصم كبير عن برنت مما يجعل مشتريات الخام الأميركي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وفي السياق نفسه؛ هبطت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل وهو ما يزيد كثيرا عن الانخفاض الذي كان متوقعا والبالغ 1.1 مليون برميل، في علامة على طلب قوي.

الاتفاق النووي

ويعكف الاتحاد الأوروبي على تقييم رد إيران على ما أسماه التكتل مقترحه “الأخير” لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 ويتشاور مع الولايات المتحدة، حسبما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وردت إيران على المقترح في وقت متأخر يوم الاثنين لكن أياً من الطرفين لم يقدم أي تفاصيل.

وتضررت أسعار النفط أيضا من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين.