تتجه أسعار النفط بنهاية أغسطس الجاري، نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، لتسجل بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية في أكثر من عامين، على وقع احتمالات تباطؤ النمو العالمي مع تشديد البنوك المركزية لسياستها، ومواصلة الصين تنفيذ استراتيجيتها “كوفيد زيرو” لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تراجع غرب تكساس:

وتراجع غرب تكساس الوسيط، بأكثر من 6% خلال شهر أغسطس الجاري، مسجلاً بذلك خسائر للشهر الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة متتالية منذ أبريل 2020.

تأتي خسائر النفط تزامنا مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم المتسارع، في حين تعاني أوروبا من أزمة طاقة قد تنذر بالركود، وفي آسيا، تباطأ النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط.

مشكلات بالإمدادات:

يواجه المتداولون في أسوق النفط، أيضاً مجموعة من المشكلات المتعلقة بالإمدادات، منها اضطرابات التي شهدتها في كل من ليبيا والعراق في الأيام الأخيرة، كما تتأثر الأسواق أيضاً بتأخر ظهور أي نتائج بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني والذي قد يفتح الباب أمام زيادة صادرات الخام.