تراجعت أسعار النفط بنحو 5 في المائة، إثر بيانات أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

برنت يتراجع:

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5.1 في المائة، ليبلغ 93.15 دولار للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5.3 في المائة إلى 87.23 دولار للبرميل.

وتزامنًا مع تصريحات تشير إلى تقدم في الاتفاق النووي مع طهران، سجّلت أسواق الأسهم هبوطًا، بينما كان تداول الدولار مختلطًا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة، رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة في الأساس بشكل كبير على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي وسجّلت تراجعًا يوميًّا بلغت نسبته أكثر من 5 في المائة.

وخفض المصرف المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة أمس الاثنين، بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعًا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.