انخفضت أسعار النفط نحو 2% بتعاملات الجمعة بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط، وسجلت مكاسب أسبوعية في حدود 3.5%.

تراجع خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أي 1.5%، لتصل إلى 98.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.25 دولار، أي 2.4%، إلى 92.09 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

وصعد خام برنت 3.4% هذا الأسبوع بعد هبوطه 14% الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 3.7%.

استبدال جزء تالف

وقال مسؤول في ميناء لويزيانا إنه من المتوقع أن تستبدل أطقم العمل جزءًا تالفًا من خط للأنابيب بحلول نهاية أمس الجمعة، مما سيتيح استئناف الإنتاج في سبع منصات نفطية بحرية أمريكية في خليج المكسيك.

ويوم الخميس قالت شركة شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، إنها أوقفت الإنتاج في ثلاث منصات في المياه العميقة بالمنطقة، والتي تنتج ما يصل إلى 410 آلاف برميل من النفط يوميا في المجمل.

كما استوعب السوق التباين بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية في توقعاتهما للطلب.

وقال مدير إدارة إستراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن: “نشهد تباطؤا اقتصاديا، لكن من غير الواضح ما إذا كان تباطؤا كبيرا كما تشير بعض التوقعات الأخيرة”.

وأضاف “حركة الطلب مثل المد والجزر، لكن العرض ما زال مصدر القلق الرئيسي”.