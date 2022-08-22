قلصت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن شهدت تراجعًا فاق 4% في وقت سابق من الجلسة، مع تصاعد مخاوف بأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية ربما تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقوض الطلب على الوقود.

برنت يتراجع:

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 0.74%، إلى 96 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، التي ينقضي تداولها مع نهاية جلسة اليوم، بنسبة 0.68% إلى 90.2 دولار للبرميل، بحسب “العربية”.

تصريحات وزير الطاقة:

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وأضاف لوكالة بلومبرغ أن مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن “سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدًّا على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق”.