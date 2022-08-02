هبطت أسعار النفط، حوالي أربعة بالمائة، اليوم الاثنين، متأثرة ببيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في بضع دول على توقعات الطلب.

اجتماع أوبك:

وتراجعت أسعار النفط، بينما يستعد المستثمرون لاجتماع “أوبك” وحلفائها من منتجي الخام بشأن الإمدادات، هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.94 دولار، أو 3.8 بالمائة، لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 99.09 دولار.

الخام الأمريكي:

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة بـ 4.73 دولار، أو 4.8 بالمائة، إلى 93.89 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا عند 92.42 دولار.

غياب القوة الدافعة:

ووجدت المصانع في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا صعوبة في اكتساب قوة دافعة في يوليو، بفعل تحذيرات بشأن الطلب العالمي وقيود صارمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 أبطأت الإنتاج في الصين، حسبما أظهرت تقارير نشرت الاثنين من المرجح أن تزيد المخاوف من انزلاق اقتصادات كبرى إلى الركود.