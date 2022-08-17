هبطت أسعار النفط حوالي 3% مساء أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بينما أثارت بيانات اقتصادية مخاوف حيال ركود عالمي محتمل، في حين تنتظر السوق إيضاحات بشأن محادثات لإحياء اتفاق قد يسمح بمزيد من صادرات الخام من إيران.

برنت يتراجع:

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق، جلسة التداول منخفضة 2.76 دولار، أو 2.9%، لتسجل عند التسوية 92.34 دولار للبرميل. وخلال الجلسة سجل العقد مستوى أكثر انخفاضا عند 91.71 دولار للبرميل هو الأدنى منذ 18 فبراير.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.88 دولار، أو 3.2%، إلى 86.53 دولار للبرميل بعد أن هوت خلال الجلسة إلى 85.73 دولار للبرميل، أدنى مستوى منذ 26 يناير.

وكانت عقود الخامين القياسيين كليهما قد هبطت حوالي 3% في الجلسة السابقة.

الاتفاق النووي:

ويعكف الاتحاد الأوروبي على تقييم رد إيران على ما أسماه التكتل مقترحه “الأخير” لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 ويتشاور مع الولايات المتحدة، حسبما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وردت إيران على المقترح في وقت متأخر يوم الاثنين لكن أياً من الطرفين لم يقدم أي تفاصيل.

وتضررت أسعار النفط أيضا من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين.