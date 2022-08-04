استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس وسط مخاوف بشأن نقص المعروض، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر الجلسة الماضية التي وصلت لها عقب بيانات مخزونات النفط الأمريكية وقرار منظمة “أوبك+” بشأن الإنتاج.

ارتفاع الخام الأمريكي:

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض الصادرات وخفض المصافي للتدفقات، في حين سجلت مخزونات البنزين أيضًا زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.

ومع ذلك، قال اتحاد خط أنابيب بحر قزوين -الذي يربط حقول النفط الكازاخستانية بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود- إن الإمدادات انخفضت بشكل كبير، مما دعم استقرار أسعار النفط قليلًا خلال الخميس.

برنت يستقر:

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 96.68 دولار للبرميل، بعدما انخفضت عند تسوية الأمس بنسبة 3.7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير.

كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 90.59 دولار للبرميل، مرتفعة قليلًا من أدنى مستوياتها التي وصلت لها في وقت سابق من الجلسة عند 90.41 دولار للبرميل.