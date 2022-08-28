أعلن مطار الملك فهد الدولي أسعار رسوم المواقف الخاصة به.

أسعار مواقف مطار الملك فهد:

وذكر المطار، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يتم دفع 3 ريالات في حال الدفع عبر جهاز الدفع الذاتي وتطبيق الجوال، فيما يتم دفع 4 ريالات في حال الدفع عبر المخرج.

مواقف المطار:

وتغطي مواقف السيارات في مطار الملك فهد الدولي مساحة تكفي لأكثر من 5 آلاف سيارة مكونة من 3 طوابق متصلة مباشرة بصالة المطار.

ويقع مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ويربط المناطق السكنية عبر طريقين رئيسيين، حيث يربط المخرج الشمالي المطار بالقطيف كطريق سريع مؤلف من أربعة مسارات ويربط المخرج الجنوبي المطار بالدمام كطريق سريع مكون من 6 مسارات على طريق الملك فهد والذي يعتبر الآن الطريق الرئيسي للمطار.