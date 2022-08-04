تثير أسماك القرش اهتمام كثير من الناس؛ بينما تثير رعب الأكثر منهم، لا سيما في ظل تداول أخبار هجومها على بعض الشواطئ السياحية حول العالم. وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنواع أسماك القرش الأكثر شهر في بحار المملكة.

وأشار إلى أن هناك 5 أنواع من أسماك القرش هي الأكثر ظهورًا في المملكة؛ وهي: القرش الأبيض، والقرش الثور، والقرش النمر، وقرش المطرقة، وقرش الحيد الرمادي.

وفي وقت سابق؛ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لاصطياد قرش من كورنيش الدمام، أثار اندهاش المغردين بشأن قدرة الشاب على اصطياده باستخدام السنارة.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.

وقال الشاب: “ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام”، مشيرًا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: “شوف الحجم كيف”.