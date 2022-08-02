يبدو أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري السابق قد فضّل عدم الانتقال لنادي الاتحاد محددًا وجهته القادمة بأحد الدوريات الخليجية.

وكان اللاعب المغربي صاحب الـ28 سنة غادر نادي الزمالك الخميس قبل الماضي، بعد الفوز بلقب كأس مصر لـ موسم 2020/ 2021 على حساب النادي الأهلي.

أشرف بن شرقي يُحدد فريقه الجديد

أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق قال عبر حسابه في “تويتر” إن بن شرقي سينتقل لنادي الجزيرة الإماراتي بالفترة المقبلة.

جماهير الاتحاد رفضت الصفقة؛ كون اللاعب ابن شرقي لعب فترة سابقة مع نادي الهلال لم يكن موفقًا فيها.

وأعلن نادي الزمالك مؤخرًا عن رحيل بن شرقي رسميًّا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019، قادمًا من الهلال.