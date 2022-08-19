يخطط نادي برشلونة لضم النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

وترغب إدارة برشلونة في ضم أقوى الصفقات للفريق للمنافسة على الألقاب بالموسم الجديد.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن البارشا مهتم بضم حكيمي بعد اقتراب الأمريكي سيرجينيو ديست من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

اتهامات ضد أشرف حكيمي !

وربما يرحل حكيمي بسبب الاتهامات التي وُجهت له من قبل جماهير باريس سان جيرمان بأنه يُفضل التمرير إلى الفرنسي كيليان مبابي عن التمرير للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان حكيمي صاحب الـ 23 عامًا انضم لنادي باريس سان جيرمان في عام 2021 قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي وشارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018 بـ روسيا وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.