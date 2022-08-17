حذر خبير المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من استخدام بعض الرياضيين لـ حقن الهرمونات، لما لها من مخاطر على الجسم، والصحة البدنية والإنجابية.

أضرار حقن الهرمونات

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أخي الشاب الرياضي؛ نحن حريصون على صحتك لأنك عماد الوطن، تجنب إبر أو حبوب الهرمونات والمنشطات لأنها تسبب العقم، والضعف الجنسي، وجلطات القلب، وأورام الكبد، والإنزيمات، وتؤثر على السلوك والحالة النفسية”.

الفئات المحتاجة إلى المكملات الغذائية

وفي وقت سابق؛ أوضح مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون أن المكملات الغذائية لها حاجات مختلفة بحسب الأعمار والحالات المرضية والنظام الغذائي، وأن معظم الناس لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية، ويمكن للأشخاص الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن ولكن في بعض الحالات قد تحتاج لمكملات بحسب الحاجة.

المكملات والأطفال

وبيَّن أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، قد يحتاجون إلى تناول مكملات الفيتامينات (أ ، ج ، د) ولا بد من التأكد من حاجتهم لهذه الفيتامينات بعد إجراء التحاليل اللازمة واستشارة مختص، وأيضاً في بعض الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة هضم الجسم للمواد الغذائية، مثل الحساسية من بعض الأطعمة أو مرض في الكبد أو المرارة أو الأمعاء أو البنكرياس.

وحول من يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا فقد يحتاجون إلى مكملات فيتامين (ب 12) .

كبار السن

وأكد مجلس الصحة أن كبار السن قد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين (ب 12) من الأطعمة، كما قد يحتاجون إلى فيتامين (د) مع تقدمهم في العمر.

واختتم حديثه حول حاجة الحوامل للمكملات أنه عند التخطيط للحمل أو للحامل قد يوصي الطبيب على تناول الجرعة اليومية من (حمض الفوليك – 400 مغ) قبل الحمل بثلاثة أشهر وحتى الأسبوع الـ12 من الحمل، مشددًا أنه على المرأة الحامل استشارة طبيبها عن المكملات الغذائية المناسبة لها قبل الشروع في تناول أي نوع منها.