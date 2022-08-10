استعرض علي السلطان، استشاري الطوارئ، أعراض الإجهاد الحراري في أجواء الصيف الحالية.

وقال السلطان خلال إذاعة الرياض: إن الإجهاد الحراري هو حالة تحدث نتيجة تعرض الجسم لدرجات حرارة عالية.

أعراض الإجهاد الحراري:

وأردف، أن أعراض الإجهاد الحراري تشمل تعرقًا شديدًا وصداعًا بمقدمة الرأس، ودوخة وشدًّا عضليًّا في بعض العضلات، وانخفاضًا في ضغط الدم وخفقانًا في حالة الجفاف.

وحول أسباب الإجهاد الحراري قال السلطان: الإجهاد الحراري نوعان أولهما يحدث بسبب فقدان ونقص المياه بسبب عدم تعويض المياه أو نسيان الشرب ويحدث صيفًا ولدى أصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت السلطان إلى أن النوع الثاني من الإجهاد الحراري يشمل فقدان ونقص الأملاح نتيجة التعرق الشديد وتعويض الجسم بمياه تحتوي على نسبة قليلة من الأملاح.