أطلقت أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، التابعة لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، برنامج “صناعة السعف” على مدى 15 يومًا للمتدربات عبر مسار التدريب الحرفي، وذلك لتنمية مهارات السيدات في حرفة الخوص التراثية وإنتاج منتجات تحمل عبق التاريخ والفن السعودي الأصيل والمتوارث لتحوله إلى حرفة يتم توظيفه بما يتناسب مع احتياجات الحياة العصرية من المنتجات المتنوعة.

دورات تدريبية:

ويأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية في تقديم أحدث الدورات التدريبية التي تتناسب مع متطلبات السوق المحلي ونقل السيدات من الاحتياج الى الإنتاج لتمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعيًّا واقتصاديًّا.

ويعد البرنامج شكلًا من أشكال الاحتفاء بالهوية الوطنية وأحد الحرف التي تعكس الموروث السعودي.

ثقافة وطنية:

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة لجمعية المودة زهير بن علي المرحومي أن البرنامج استلهم من الثقافة الوطنية لصناعة السعف النخل، ويتم تزود السيدات بالمهارات اللازمة لتحويل السعف غير النافع إلى منتجات تواكب السوق من خلال التدريب على المهارات اللازمة للعمل وإنتاج منتجات كالشنط والسلال والمفارش النسائية.

وأوضح المرحومي أن أكاديمية الحياة تستهدف خلال النصف الأول، تمكين 33 سيدة من خلال مشاريع صناعة السعف، مضيفًا أن الأكاديمية تسعى إلى تسويق المنتجات عبر “مكرمة” الذي يقدم خدمات التسويق عبر الإنترنت ومنافذ البيع المختلفة والتي بلغت 29 منفذًا خلال النصف الأول من العام 2022م.

ويهدف متجر مكرمة إلى تسهيل وصول منتجاتهم للعملاء لضمان تنمية مبيعات السيدات، كما سوف يتم إقامة معرض لجميع المتدربات لعرض إبداعاتهم من صناعة السعف والترويج لمشاريعهم للوصول لأكبر عدد من العملاء.

ولفت المرحومي إلى أن عدد المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي قد بلغ 670 متدربة للنصف الأول من العام 2022م، وبلغ عدد البرامج التدريبية الحضورية 25 برنامجًا، كما بلغ عدد البرامج التي تم تقديمها عن بعد 11 برنامجًا، وبلغ عدد الساعات التدريبية 1055 ساعة.

1375 سيدة مستفيدة:

كما بلغ إجمالي مستفيدات مشاريع أكاديمية الحياة لتمكين المرأة خلال النصف الأول 1375 سيدة، وبلغت نسبة رضاهم العام عن الأكاديمية 98%.

وأكد المرحومي أن الدورات المقدمة الى السيدات من خلال الاكاديمية تسهم في تحقيق هدف مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد وتعزيز الانتماء الوطني وهي من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.

وبالإضافة إلى برنامج صناعة السعف، تقدم الأكاديمية برنامج “الباريستا” وبرنامج “التصميم الجرافيكي الشامل” و”برنامج رسم وتصميم الأزياء”.

وشدد المرحومي على أن الأكاديمية مستمرة خلال العام 2022م في تحقيق أهدافها بتمكين 1551 متدربة من خلال 55 برنامجًا تدريبيًّا وإطلاق 110 مشاريع مدرة للدخل للمستفيدات عبر مجالات عمل الأكاديمية المختلفة؛ بدايةً من التدريب الحرفي والمهني والريادي ومعامل الإنتاج والتسويق والدعم التمويل للمشاريع الصغيرة والأسر الضمانية المتعثرة ومنافذ قنوات البيع.