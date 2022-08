تُواصل أكاديمية طويق، الذراع التدريبي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تقديم مجموعة من البرامج التدريبة ضمن إستراتيجيتها للعام 2022م؛ حيث تُنظم هذا الأسبوع 36 برنامجًا تعليميًا عبارة عن 30 دورة و6 مُعسكرات.

ويتضمّن البرنامج التدريبي لأكاديمية طويق الذي انطلق بداية من الأسبوع الحالي (معسكر iOS بالشراكة مع شركة Apple، ومعسكر جافا، ومعسكر AWS re/ start بالشراكة مع شركة Amazon) إضافة إلى 3 معسكرات للسايبر في 3 مستويات مُختلفة.

ويتضمّن البرنامج التدريبي لأكاديمية طويق، دورة تطوير تطبيقات الجوال باستخدام Kotlin، ودورة خاصة بنظام Android، وثالثة عن التصميم والتصنيع الرقمي، ودورة في backend باستخدام لغة python خاصة بأصحاب المستويات المُتقدمة، ودورة في علم البيانات وتعلم الآلة بلغة python، و3 فصول تدريبية في برامج الدرونز.

أكاديمية طويق الأولى في التأهيل التقني

وتُعد أكاديمية طويق الأولى المُتخصصة في تأهيل المهتمين بالتقنيات المتقدمة في المملكة، من خلال تقديم مستوى عالٍ من البرامج التدريبية على التقنية المتقدمة والمعسكرات في البرمجة، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبد العزيز الحمادي، أن الأكاديمية تهدف إلى تدريب وتأهيل نحو 28 ألف شخص من الجنسين سنوياً، في عدد من المجالات التقنية التي تُلبي احتياجات سوق العمل خلال المرحلة الحالية، مثل البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومختلف مجالات التقنيات الناشئة، وقد نتج عنها استفادة أكثر من 5660 مستفيد حتى الآن؛ من خلال الدورات التدريبية، واستفادة 1605 مستفيدين من برنامج طويق للناشئين عبر أكثر من 10 مسارات تقنية متنوعة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 2000 متدرب بالمعسكرات التدريبية المقامة بالأكاديمية، ومنها برنامج طويق 1000 والذي قام بتدريب 1000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة والإسهام في توظيفهم في سوق العمل، ما سهّل من إسهام هذه البرامج في اكتشاف المهارات التقنية للمتدربين وتنميتها لتحقيق مستهدفات رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في الوصول إلى هدف “مُبرمج من كل 100 سعودي” في العام 2030″.

منصات تعليمية متعددة

وتضُم الأكاديمية منصات تعليمية أطلقتها بهدف تعليم البرمجة على يد مبرمجين ومبرمجات سعوديين، أولها منصة سطر التعليمية باللغة العربية لعدة مجالات منها تطوير الويب، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وغيرها؛ حيث استفاد منها أكثر من 400,000 مشترك، ومنصة كودرهب المتخصصة في التحديات البرمجية، والتي تهدف إلى تشجيع المبرمجين لتطوير مستوياتهم في حل الخوارزميات من خلال العديد من التحديات البرمجية التي تدعم الشباب عن طريق الأندية الطلابية؛ حيث سجلت أكثر من 63,746 تحدياً، بالإضافة إلى منصة مكافآت الثغرات التي تهدف إلى توظيف المهارات المتميزة لدى الباحثين في الأمن السيبراني لاكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بالجهات المستفيدة المسجلة في المنصة، حيث تدير المنصة العملية بشكل يحفظ حقوق الطرفين؛ وأفادت أكثر من 15 ألف باحث خلال المدة الماضية.

يُذكر أن أكاديمية طويق عقدت عدة شراكات مع كُبرى الشركات التقنية الرائدة في العالم؛ تتقدمها (غوغل، وأمازون، وIBM، وآبل، وسيسكو، وعلي بابا كلاود، وأوراكل، ومايكروسوفت، وترند مايكرو، وافنسف سيكيورتي)، حيث سيتعاونون مع الأكاديمية في “إطلاق برامجهم التدريبية” ليستفيد منها مختلف شرائح المجتمع.

وحصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education)، من شركة أبل كأول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط والتي خرّجت أكثر من 100 طالبة في أول دفعة من دفعات البرنامج، وتم اعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift)، ليسهم هذا الإنجاز الجديد، في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التقدم التقني، مواصلة للإنجازات التي حققتها وتحققها في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

وانطلاقًا من هدف الأكاديمية في إنشاء أجيال رائدة في التقنية فقد أنشأت موقعاً رسمياً للراغبين في التسجيل ببرامج ومعسكرات ودورات الأكاديمية عبر الرابط التالي.