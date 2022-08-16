استدعت شركة أبل موظفيها في مقاطعة سانتا كلارا بالقرب من مقر الشركة في كاليفورنيا للعودة للعمل من المكتب بدءاً من سبتمبر، حيث من المتوقع أن يعملوا 3 أيام أسبوعياً، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، و”CNBC”، و”The Verge”.

وسيُطلب من موظفي أبل الذهاب إلى مكاتبهم يومي الثلاثاء والخميس. فيما ستختار الفرق الفردية يوماً ثالثاً إضافياً للعمل الشخصي.

الالتزام بالعمل الشخصي

وتعد هذه الخطوة علامة على أن أبل لا تزال ملتزمة بالعمل الشخصي، إذ لطالما ركزت ثقافة أبل بشدة على الاجتماعات والعروض التوضيحية الشخصية، كما أنها تطور وتبيع الأجهزة، الأمر الذي يتطلب حضور الموظفين فعلياً.

وخلال الصيف، كان موظفو أبل يعملون من مكاتبهم يومين في الأسبوع.

وكانت شركة أبل تخطط للانتقال إلى نظام يعمل فيه الموظفون من المكتب 3 أيام في الأسبوع في وقت سابق من هذا العام قبل أن تؤخر الخطوة في مايو، مشيرة إلى ارتفاع حالات كوفيد.

وقال رئيس البرامج في شركة أبل، كريج فيديريغي، إن سبتمبر سيكون “البداية الحقيقية” لطيار العمل الهجين من أبل في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، وفقاً لموقع The Verge.