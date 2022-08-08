استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء، بحزم من الخدمات النوعية المُراعى في مخرجاتها جودة المنظومة الخدمية وفق مستهدفات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، وتكامل الإمكانات البشرية والآلية لتوفير بيئة تعبدية آمنة تعين القاصدين على أداء النسك والعبادات بكل طمأنينة وروحانية.

استعدادات يوم عاشوراء:

وتتضمن استعدادات الرئاسة ليوم عاشوراء توفير خدمات السقيا عبر توزيع أكثر من (400) ألف عبوة، وأكثر من (80) ألف لتر، عبر ما يزيد عن (600) عامل يعملون وفق خطط تنظيمية مسبقة تستهدف توزيع الماء في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعامة الدور الأول وعامة التوسعة الثانية، كذلك على عمليات تنقل العربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

100 مراقب:

ومن أبرز الاستعدادات تجنيد أكثر من (100) مراقب على أبواب المسجد الحرام يزاولون أعمالهم على (62) باب مهيأة لدخول الصائمين والمصلين والمعتمرين إلى المسجد الحرام وتسهيل حركة الدخول والخروج، كذلك تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الأمتعة وغيرها مما يمنع دخوله للمسجد الحرام، والذي يساعد على بقاء بيئة المسجد الحرام نظيفة تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان، وتوزيع مراقبين ومشرفين على المداخل والممرات الرئيسية والفرعية لضمان نجاح عمليات تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام.

1500 موظفة:

وفي الجانب النسائي جندت الرئاسة أكثر من (1500) موظفة للعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة في تنظيم الحشود لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، وتوفير كافة الخدمات التوجيهية والإرشادية والميدانية وتقديم العديد من الحلقات التعليمية والبرامج النوعية باللغات العالمية وتهيئة المصليات المخصصة لذوات الإعاقة وكبيرات السن وتجهيزها والحرص على توفير القلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم بقواعد مرتفعة ليتسنى لهن التزود بماء زمزم بكل يسر وسهولة لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام.

وتركز مخرجات الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام على التعريف بفضل صيام يوم عاشوراء من خلال محاضرات ودورس ميدانية وافتراضية وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم عن مناسك العمرة وفضل يوم عاشوراء والأمور الشرعية الأخرى، عبر مشايخ يتواجدون على مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة؛ للإجابة عن أسئلة الزوار والمعتمرين يساندهم في ذلك مكاتب للرد على السائلين هاتفيًّا التي يقوم عليها عدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار “24” ساعة.

300 وجبة إفطار:

كما وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وحدة شؤون سفر الصائمين، ما يزيد عن (3000) وجبة إفطار على الصائمين بالمسجد الحرام خلال اليوم العاشر من محرم 1444هـ، وسط منظومة من الخدمات التكاملية الميدانية التي توفرها إدارات ووكالات الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء.

يأتي ذلك ضمن العديد من الخدمات والبرامج التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك حرصًا على تلبية ورغبات القاصدين وفق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- نحو توفير أرقى الخدمات وأفضل الإمكانات لخدمة المعتمر والزائر.