لم تمنع أمطار الرحمة والخير المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ليلة البارحة من مواصلة عباداتهم بلهفة.

فيديو | أكفٌ مرفوعة .. دموع ودعاء.. أمطار الرحمة والخير ليل البارحة لم تمنع المعتمرين والزوار من مواصلة عباداتهم بلهفة#الإخبارية pic.twitter.com/qpgi0SpNXO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية، المعتمرين والزوار وهم يرفعون أكفهم بالدعاء والابتهال لله تعالى في مشهد يثير العاطفة وسط الأمطار التي هطلت يوم أمس على مكة المكرمة.

استمرار الأمطار الرعدية

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.