أعلنت شركة أكوا باور عن بدء تشغيل مشروع أم القيوين كمحطة تحلية مياه مستقلة.

تفاصيل الإعلان:

وقالت شركة أكوا باور في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه تم بدء تشغيل مشروع أم القيوين (نقاء) لتحلية المياه الواقعة في إمارة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة إنتاجية 681.9 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 40% في محطة أم القيوين.

الأثر المالي:

ولفت إلى أنه يتوقع ظهور الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثالث من العام 2022م.