أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

النصر يتعاقد مع ألفارو جونزاليس

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس بقميص العالمي، معلنًا حسم الصفقة دون الكشف عن مدة العقد.

وأكدت تقارير أن ألفارو جونزاليس سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي أولمبيك مارسيليا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يتجاوز الوحدة ويستعد للتعاون:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره التعاوني ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق انتصارات متتالية، أملًا في تصدر الترتيب والمنافسة على اللقب هذا الموسم.