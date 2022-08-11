نجحت إدارة نادي الطائي في التعاقد مع النجم الغيني ألفا سيميدو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

الطائي يضم سيميدو

وأعلن نادي الطائي عن تعاقده مع لاعب خط الوسط، ألفا سيميدو صاحب الـ24 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتوريا جيماريش لمدة موسمين حتى عام 2024.

أبرز أرقام ألفا سيميدو

ويملك سيميدو مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف العديد من الأندية الكبرى، وهي؛ إسبانيول، والثنائي الإنجليزي ريدينج ونوتنغهام فورست، بجانب الثنائي البرتغالي جيماريش وبنفيكا، وأطلقت جماهير الأخير عليه لقب “بوغبا”.

وخاض ألفا سيميدو 156 مباراة طوال مسيرته في الملاعب، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، ولعب مع جيماريش 31 مواجهة في الموسم الرياضي الماضي، ولم يساهم في إحراز أي هدف.

ولعب سيميدو 40 مباراة مع ريدينج الإنجليزي، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، وتألق بشكل لافت مع بنفيكا وشارك معه في دوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفًا، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 1.5 مليون يورو.