يبدو أن المقدوني إزغيان أليوسكي لاعب النادي الأهلي والمعار حاليًا لنادي فنربخشة التركي، لا يزال يُعاني وذلك على خلفية انضمامه للفريق التركي بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ فنربخشة كشف عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي سلوفاكو التشيكي في إياب الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لـ موسم 2022/2023.

مدرب فنربخشة يصدم أليوسكي

وقرر جيسوس استبعاد اللاعب المقدوني للمباراة الثالثة على التوالي منذ انضمامه لفريق فنربخشة.

ووفقًا للتقارير فإن اللاعب المقدوني انضم لنادي فنربخشة بالمجان، بجانب أن إدارة الأهلي ستستمر في دفع راتب اللاعب لمدة موسم واحد وهي فترة إعارته.

جماهير الأهلي غضبت من تصرف إدارة ماجد النفيعي كون النادي سيدفع مليوني ونصف المليون يورو وهو راتب أليوسكي بالشراكة مع فنربخشة لمدة سنة، مما يعني أن الراقي بصدد دفع 5 ملايين ريال.

جماهير الأهلي أبدت اندهاشها من الموافقة على رحيل أليوسكي بالمجان لـ فنربخشة، مع دفع راتبه السنوي وهو أمر من المفترض أن يتحمله الفريق التركي.