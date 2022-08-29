أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن وجود 560 حديقة في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض، إضافة إلى وجود 57 حديقة تحت الإنشاء.

وأوضح الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع تويتر: 560 حديقة عامة أنشأناها في نطاق المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض، ونعمل على التوسع في تنفيذ الحدائق من خلال إنجاز 57 موقعًا جديدًا؛ لتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تواكب مستهدفاتنا الطموحة.

أهداف التوسع في إنشاء الحدائق:

ولفتت أمانة الرياض إلى أهداف التوسع في إنشاء الحدائق وهي كما يلي:

– تحسين جودة الحياة في المحافظات والمراكز.

– توفير وجهات ترفيهية للسكان والزوار.

– زيادة المساحات الخضراء في منطقة الرياض.

– تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المنطقة.