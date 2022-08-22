طرحت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، عددًا من المواقع الاستثمارية المخصصة لنشاط (مصانع الخرسانة، والسفلتة، والطابوق) في المنطقة.

250 فرصة استثمارية:

وأوضح أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن أكثر من 250 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة، منوهًا بطرح 3600 فرصة استثمارية خلال السنوات الخمس القادمة بمختلف الأنشطة والمساحات في كافة بلديات المنطقة الشرقية.

مبادرات:

وأكد أن طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية تأتي بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة، داعيًا الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة والاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي.