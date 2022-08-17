وفرت أمانة المدينة المنورة حاضنات للمتاجر المتنقلة تُمكن المستفيد من إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية، عبر منصة بلدي.

جاء ذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع ولتنظيم عملية البيع في الأماكن العامة، من خلال حاضنات الأعمال، ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة.

خلق فرص استثمارية

وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم طرحها عبر منصة بلدي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي.

كما تسهم الخدمات المقدمة مباشرة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.

خدمات المتاجر المتنقلة

ويُمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقلة التي تشمل ( إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إصدار رخصة عربة متنقلة – تعديل رخصة عربة متنقلة تجديد رخصة عربة متنقلة – وإلغاء رخصة عربة متنقلة ).

كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون موظفاً حكومياً.